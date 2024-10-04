وقالت القناة إن "عدوانا أميركيا بريطانيا استهدف صنعاء بأربع غارات (...) سبع غارات على الحديدة وغارة على مدينة ذمار".

وذكرت وسائل إعلام يمنية أن أكثر من 10 غارات استهدفت مواقع في صنعاء والحديدة وذمار. وشوهدت سيارات إسعاف تنقل جرحى حوثيين من معسكر الصيانة في صنعاء.

وفي الحديدة الساحلية، شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد بعد القصف.

ولم يرد حتى الآن المزيد من التفاصيل حول مصدر الضربات.