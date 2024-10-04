وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي نداف شوشاني إن تقديرات الجيش تشير إلى أنه قتل نحو 250 من مقاتلي جماعة حزب الله اللبنانية، واستهدف عناصر بشرية، وبنى تحتية لحزب الله، ومباني عسكرية، ومستودعات أسلحة، وقاذفات منذ بدء عمليته البرية في لبنان قبل أيام.

وأشار إلى أن من بين هؤلاء، الذين قتلوا خلال 4 أيام من النشاط المستهدف في جنوب لبنان، هناك "21 قائدا".

وأضاف أنه "تمت مهاجمة أكثر من 2000 هدف عسكري، من بينها: أهداف بشرية، وبنى تحتية إرهابية، ومباني عسكرية، ومستودعات أسلحة، وقاذفات.. وأكثر من ذلك".

وأضاف المتحدث أن الجيش لا يزال يقيم الأضرار الناجمة عن الغارات الجوية في جنوب بيروت مساء الخميس، والتي قال إنها استهدفت مقر مخابرات حزب الله.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي قد بدأ في وقت سابق من هذه الأٍسبوع عمليات برية محددة ومستهدفة في جنوب لبنان.

تعمل قوات سلاح الجو فوق القوات وحولها على مدار الساعة. بدءًا من الضربات الاستباقية ضد الأهداف العسكرية في أهداف الغارة إلى إزالة التهديدات في المنطقة من خلال مهام جمع المعلومات والهجوم.