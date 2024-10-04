وتعتبر زيارة عراقجي أول زيارة لدبلوماسي إيراني إلى بيروت منذ اغتيال إسرائيل للأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، وتكثيف غاراتها على لبنان.

وقال عراقجي للصحافيين في بيروت: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت ولا تزال داعمة للبنان، وكانت ولا تزال داعمة للبنانيين الشيعة، وكانت ولا تزال داعمة لحزب الله، وكان من الضروري أن أقول هذا شخصيا".

وقال وزير الخارجية الإيراني إن طهران تدعم جهود وقف إطلاق النار في لبنان بشرط أن تدعمه جماعة حزب الله ويتزامن مع وقف إطلاق النار في غزة.

ومن جهة أخرى، نقلت شبكة أخبار الطلبة الإيرانية (إس.إن.إن) الجمعة عن علي فدوي نائب قائد الحرس الثوري القول إن إيران ستستهدف منشآت الطاقة والغاز الإسرائيلية إذا شنت إسرائيل هجوما على إيران.

وقال فدوي "إذا ارتكب المحتلون مثل هذا الخطأ فإننا سنستهدف كل مصادر الطاقة والمنشآت وكل المصافي وحقول الغاز".