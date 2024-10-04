وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن الجيش الإسرائيلي "ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 14 شهيدا و50 إصابة"، وذلك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبحسب الوزارة فقد ارتفع عدد الجرحى والمصابين في قطاع غزة في الحرب المستمرة على القطاع منذ 364 يوما إلى 96844 شخصا.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قالت أمس الخميس، إن القصف الإسرائيلي على مخيم طولكرم في الضفة الغربية المحتلة، أدى إلى مقتل 18 شخصا.

وكشفت وكالة الأنباء الفلسطينية أن "غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مقهى شعبي في مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية".

وأفادت أن "طائرات الاحتلال قصفت بصاروخ واحد على الأقل مقهى شعبي في حارة الحمام في مخيم طولكرم أثناء تواجد عدد من المواطنين".