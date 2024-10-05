جاء ذلك في مقابلة أجراها المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية مع مراسل قناة "فوكس نيوز" بيل ميلوجين قبل تجمع انتخابي في ساجينو بولاية ميشيغان، يوم الخميس.

وقال ترامب: "هذا هو الخطر الأكبر الذي نواجهه، النووي. وترك هذه الأسلحة دون التعامل معها ليس الإجابة الصحيحة".

وأكد أن إيران "ستمتلك الأسلحة النووية قريباً، وبعد ذلك ستواجهون مشاكل حقيقية".

تأتي تصريحات ترامب في وقت أطلقت فيه إيران وابلًا من الصواريخ باتجاه إسرائيل يوم الثلاثاء، وأعرب بايدن في اليوم التالي عن عدم تأييده لضرب إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية، قائلاً إن مجموعة الدول السبع "متفقة على أن لإسرائيل الحق في الرد، لكن الرد يجب أن يكون متناسباً".

ترامب استغل الفرصة لانتقاد بايدن ونائبته كامالا هاريس، مشيراً إلى أن الهجوم الإيراني لم يكن ليحدث لو كان هو في السلطة، وحذر من أن العالم "سيحترق" إذا فازت هاريس في الانتخابات المقبلة.