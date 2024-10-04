تفصيلا، أعلن حزب الله إن مقاتليه استهدفوا بالمدفعية آليات وجنودا اسرائيليين في منطقة حدودية في جنوب لبنان، على وقع استمرار مواجهات محدودة بين الطرفين وغارات كثيفة على معاقل الحزب.

وقال الحزب في بيان إن مقاتليه استهدفوا "قوة لآليات وجنود العدو الإسرائيلي في سهل مارون الراس بقذائف المدفعية، وأوقعوا فيهم إصابات مؤكدة"، وفقا لفرانس برس.

واتهم حزب الله إسرائيل باستهداف فرق إنقاذ، ما أدى الى مقتل أحد عناصرها، أثناء عملها على رفع الركام وانتشال المصابين جراء غارات كثيفة استهدفت ليلا معقله في ضاحية بيروت الجنوبية.

وأفاد الحزب في بيان عن مقتل أحد "عناصر الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية" وجرح آخرين، جراء ضربة اسرائيلية استهدفتهم أثناء عملهم على "إزالة الركام وانتشال المصابين" بعد غارات كثيفة ليلا أسفرت عن "تدمير العشرات من المباني السكنية" مطالبا "المؤسسات الدولية المعنية بإدانة هذا العمل البربري".

من ناحيته، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان اليوم الجمعة، إنه قتل محمد رشيد سكافي قائد منظومة اتصالات حزب الله بتنفيذ "ضربة دقيقة تستند إلى معلومات مخابراتية" في بيروت، مشيرا إلى أن قتل أمس الخميس، وفقا لما ذكرته رويترز.