وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن القتلى والجرحى سقطوا جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي مناطق في خان يونس ودير البلح في القطاع.

ونقلت "وفا" عن مصادر طبية قولها إن 4 مواطنين قتلوا وأصيب آخرون في قصف استهدف منزلا يعود لعائلة أبو محمد شرق مدينة دير البلح وسط القطاع.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي قصف كذلك منازل وموقعا يأوي نازحين في كل من دير البلح وسط القطاع وخان يونس جنوبا وألقى قنابل حارقة تسببت بحرائق في منازل بمخيم النصيرات وسط قصف مدفعي استهدف جنوب مدينة غزة.

وفي خان يونس جنوب القطاع، قصف طيران الاحتلال عدة مواقع واستهدف منزلا يعود إلى عائلة أبو جزر في منطقة معن شرق المدينة ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

وتواصل القوات الإسرائيلية عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن مقتل 41788 مواطنا، وإصابة 96794 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.