وأشار تقرير أن الصواريخ الـ20 عبرت من الأراضي اللبنانية إلى حيفا وكريات والجليل.

وتأتي هذه الضربات بعد أن لقي ما لا يقل عن 37 شخصا مصرعهم وأصيب 151 آخرين بجروح جراء غارات إسرائيلية استهدفت، الخميس، مناطق مختلفة من لبنان، على ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، وسط تكثيف إسرائيل غاراتها على ما تقول إنها مواقع لحزب الله في لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أنّه "سجّلت حتى الساعة أكثر من 10 غارات متتالية، من أقوى الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على لبنان"، وفقا لفرانس برس.

وأضافت أن الغارات "سُمع صداها في بيروت" والمناطق الجبلية المحيطة بها.