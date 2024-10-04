وقال النائب الجمهوري في رسالة بعث بها إلى الرئيس الديمقراطي واطلعت عليها "رويترز"، الخميس: "أطالبك بالتحرك اليوم لضمان تسريع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، بما في ذلك القنابل زنة ألفي رطل، لدعم حليفتنا".

وذكر ماكول، الذي يراجع جميع مبيعات الأسلحة الأميركية الكبيرة إلى الخارج بصفته رئيسا للجنة، أنه على علم أيضا بأكثر من 10 صفقات أخرى لبيع أسلحة لإسرائيل تنتظر الموافقة النهائية منذ أكثر من 4 أشهر، وحث على المضي بسرعة لاعتمادها.

ويأتي إرسال ماكول للرسالة وسط تفاقم المخاوف العالمية من اندلاع حرب واسعة النطاق في الشرق الأوسط.

ويطالب الجمهوريون بايدن منذ أشهر بالتراجع عن قرار اتخذه في وقت سابق من هذا العام، بحجب شحنة من القنابل زنة ألفي رطل على خلفية مخاوف من التأثير الذي يمكن أن تحدثه في المناطق المكتظة بالسكان في قطاع غزة.

ويمكن للقنبلة الواحدة زنة ألفي رطل أن تخترق الحواجز الخرسانية السميكة والمعادن، مما يخلف دوائر انفجارية واسعة.

وكتب ماكول: "نتمنى جميعا ألا تحتاج إسرائيل إلى هذه القنابل الأكبر حجما، لكنها ضرورية من الناحية العملياتية لأن أعداء إسرائيل، بما في ذلك حماس وحزب الله، يتعمدون استخدام مخابئ وأنفاق على عمق كبير تحت الأرض".

ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق.