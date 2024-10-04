ويعد صفي الدين المرشح لخلافة زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله، الذي اغتيل في غارة إسرائيلية يوم 27 أكتوبر الماضي.

ووقعت انفجارات ضخمة في الضاحية الجنوبية لبيروت، في وقت مبكر من صباح الجمعة، من جراء غارات إسرائيلية عنيفة على المنطقة.

وقال مراسل "سكاي نيوز عربية" إن موقع الانفجارات "قريب جدا من مطار بيروت الدولي"، مشيرا إلى أن أصداءها ترددت في أنحاء العاصمة اللبنانية.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر مقرب من حزب الله، قوله إن 11 غارة إسرائيلية متتالية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.