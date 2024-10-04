وقال مراسل "سكاي نيوز عربية" إن موقع الانفجارات "قريب جدا من مطار بيروت الدولي"، مشيرا إلى أن أصداءها ترددت في أنحاء العاصمة اللبنانية.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر مقرب من حزب الله اللبناني، قوله إن 11 غارة إسرائيلية متتالية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال مصدر بوزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية، إن ضربة إسرائيلية واحدة على الأقل وقعت في ساعة مبكرة من صباح الجمعة قرب مطار بيروت الدولي.

وتشن إسرائيل منذ أيام غارات عنيفة على مناطق متفرقة من لبنان، قتل فيها المئات وأصيب الآلاف.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، إن 37 شخصا قتلوا وأصيب 151 من جراء الضربات الإسرائيلية على لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية.