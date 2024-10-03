وقال الجيش في بيان إن ضابطا برتبة نقيب قتل "أمس خلال المعارك في جنوب لبنان". وكان الجيش أعلن الأربعاء مقتل 8 جنود عسكريين بعد توغل قواته إلى داخل الأراضي اللبنانية، لاستهداف مواقع للحزب.

وكشفت القناة 13 الإسرائيلية، أن النقيب يدعى بن تسيون فلاح (21 عاما)، وهو ضابط قتالي في الكتيبة 202 من لواء المظليين، سقط أمس خلال مواجهة مع حزب الله.

كما أصيب في المواجهة 7 مقاتلين بجروح خطيرة، أربعة منهم من مقاتلي وحدة الكوماندوز "إيغوز" التابعة للجيش الإسرائيلي.