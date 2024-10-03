وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيجري الليلة مشاورات لبحث الرد على الهجوم الإيراني على الدولة العبرية بنحو 200 صاروخ.

ويوم الثلاثاء، شنت إيران أكبر هجوم لها على الإطلاق على إسرائيل، فيما قالت إنه رد على اغتيال إسرائيل لكبار قادة حركة حماس وجماعة حزب الله اللبنانية، وكذلك العمليات في غزة ولبنان.

وقالت طهران إن هجومها انتهى، ما لم تحدث استفزازات أخرى لكن إسرائيل توعدت بالرد بقوة.

وفيما توعدت إسرائيل إيران برد قاسي، نقل موقع أكسيوس الإخباري الأميركي عن مسؤولين إسرائيليين القول يوم الأربعاء إن إسرائيل قد تستهدف منشآت لإنتاج النفط داخل إيران ردا على ذلك.

وقال أحد المصدرين إن التهدئة العاجلة تصدرت جدول الأعمال في جميع المناقشات الجارية حاليا.

وخلال تصريحات في البيت الأبيض، سئل الرئيس الأميركي جو بايدن "هل توافق على توجيه اسرائيل ضربات تطال منشآت نفطية إيرانية؟"، أجاب "نجري نقاشات بهذا الشأن. أعتقد أنه سيكون..." دون أن ينهي جملته.

كما سئل الرئيس الأميركي قبل مغادرته البيت الأبيض متوجها إلى جنوب الولايات المتحدة "ما هي الخطط للسماح لإسرائيل بالرد على هجوم إيران الصاروخي؟".

وأجاب "أولا، نحن لا نسمح لإسرائيل بأن تقدم على أي خطوة، نحن ننصح إسرائيل. لا شيء سيحصل اليوم"، وذلك في إشارة الى ردّ إسرائيلي محتمل على إيران بعد الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على إسرائيل.