وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن "غارة معادية استهدفت، في هذه الأثناء، الضاحية الجنوبية" لبيروت. وأضافت أنه في وقت سابق الخميس، شن "الطيران المعادي 3 غارات على الضاحية الجنوبية".

من جهته، أفاد مصدر مقرب من حزب الله أن إحدى هذه الغارات "استهدفت مكتب العلاقات الإعلامية في حزب الله في الضاحية الجنوبية" لبيروت، مؤكدا أن المكتب كان فارغا لأنه "أخلي" قبل مدة.

وتعرضت الضاحية الجنوبية لبيروت ليل الأربعاء الخميس لـ"17 غارة" إسرائيلية تمت "بطائرات حربية" و"بوارج حربية من البحر" وطالت أحياء مختلفة فيها.

واستهدفت غارة اسرائيلية خلال الليل كذلك "مركزا للهيئة الصحية الإسلامية التابعة لحزب الله" في محلة الباشورة في غرب بيروت، فيما نعت الهيئة سبعة من مسعفيها قضوا في الغارة.

وكثفت إسرائيل منذ منتصف سبتمبر ضرباتها ضد حزب الله الذي كان قد فتح جبهة "إسناد" لحماس في 8 أكتوبر 2023.

وأدى القصف منذ 23 سبتمبر إلى مقتل أكثر من ألف شخص ونزوح مئات الآلاف من بيوتهم، وفق أرقام رسمية.