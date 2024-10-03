وخلال تصريحات في البيت الأبيض، سئل بايدن "هل توافق على توجيه اسرائيل ضربات تطال منشآت نفطية إيرانية؟"، أجاب "نجري نقاشات بهذا الشأن. أعتقد أنه سيكون..." دون أن ينهي جملته.

كما سئل الرئيس الأميركي قبل مغادرته البيت الأبيض متوجها إلى جنوب الولايات المتحدة "ما هي الخطط للسماح لإسرائيل بالرد على هجوم إيران الصاروخي؟".

وأجاب "أولا، نحن لا نسمح لإسرائيل بأن تقدم على أي خطوة، نحن ننصح إسرائيل. لا شيء سيحصل اليوم"، وذلك في إشارة الى ردّ إسرائيلي محتمل على إيران بعد الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على إسرائيل.

وتوعدت إسرائيل إيران بالردّ على إطلاق طهران الثلاثاء حوالى 200 صاروخ باتجاه الدولة العبرية انتقاما لاغتيال حليفيها زعيم حركة حماس اسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله.