وقالت المصادر لسكاي نيوز عربية إن 4 جنود إسرائيليين قتلوا في مواجهات مع حزب الله فجرا في مارون الراس جنوبي لبنان.

وأعلن الحزب في وقت لاحق أنه نفذ 21 عملية ضد عناصر ومواقع إسرائيلية على الحدود وفي شمال إسرائيل.

كما قال إنه استهداف دبابة إسرائيلية من طراز ميركافا في منطقة نطوعة جنوب الجولان بصاروخ موجه.

وكان حزب الله أعلن في بيان اليوم أنه فجر عبوة ناسفة في قوة إسرائيلية متسللة إلى قرية في جنوب البلاد.

كما أعلنت الجماعة، في بيان إنها تصدت، اليوم الخميس، لمحاولة تقدم للقوات الإسرائيلية عند منطقة بوابة فاطمة الحدودية.

وسبق أن نشر الحزب 3 بيانات على الأقل اليوم، جاء في أحدها أنه استهدف تجمعًا للقوات الإسرائيلية في مستعمرة شوميرا بصاروخ "فلق".

وفي بيان آخر، قال الحزب إنه استهدف تجمعًا للقوات الإسرائيلية في مستعمرة البصة بصلية صاروخية.

وفي البيان الثالث، الذي حمل الرقم 19، قال حزب الله إن عناصره استهدفوا تجمعًا للقوات الإسرائيلية في مستعمرة أفيفيم بصلية صاروخية.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي أحصى، أمس الأربعاء، مقتل 8 جنود في معارك مع حزب الله بعد توغل قواته إلى داخل الأراضي اللبنانية.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن أغلب الضباط والجنود القتلى في الاشتباكات بجنوب لبنان من وحدة الكوماندوز "إيغوز" التابعة للجيش الإسرائيلي.

وتعد خسائر الجيش الإسرائيلي البشرية الأكبر على جبهة لبنان، بعد نحو عام من تبادل الهجمات المستمر بين إسرائيل وحزب الله.