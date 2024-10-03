وذكرت الشبكة الإخبارية أن المستشار العسكري يدعى ماجد ديواني، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

ويبدو أن الهجوم مماثل لذلك الذي تحدثت عنه وسائل إعلام سورية رسمية يوم الثلاثاء، وذكر الإعلام السوري وقتها أن 3 مدنيين قٌتلوا وأُصيب 9 آخرون في غارة جوية إسرائيلية على العاصمة السورية دمشق.

وذكرت يوم الثلاثاء أيضا أن الدفاعات الجوية السورية اعترضت أهدافا معادية فوق محيط دمشق 3 مرات متتالية في ليلة واحدة بعد سماع دوي انفجارات في العاصمة.

وردا على سؤال عما ورد من أنباء عن هذا الهجوم، قال الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء إنه لا يعلق على تقارير وسائل إعلام أجنبية.

وتشن إسرائيل غارات على أهداف مرتبطة بإيران في سوريا منذسنوات، لكنها صعدت هذه الغارات منذ هجوم حركة حماس عليها في السابع من أكتوبر.