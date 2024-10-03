أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل ثلاثة من أبرز قيادات حماس في غزة خلال عملية استخباراتية قبل 3 أشهر.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه روحي مشتهى رئيس حكومة حماس في قطاع غزة، الذي يعد أيضا اليد اليمنى لزعيم حماس يحيى السنوار.
وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه قتل أيضا وزير الأمن في المكتب السياسي للحركة سامح السراج وقائد جهاز الأمن العام للحركة سامي عودة.
وأوضح أن هذا تم من خلال عملية استخباراتية نفذها الجيش بالتعاون مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي، حيث قامت "طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي بضرب الإرهابيين وقتلهم بينما كانوا يختبئون في مجمع محصن ومجهز تحت الأرض في شمال قطاع غزة".
من هو روحي مشتهى؟
أشار الجيش الإسرائيلي في بيانه إلى أن روحي مشتهى كان:
- أحد أبرز عناصر حماس.
- اليد اليمنى للسنوار وأحد أقرب مساعديه.
- كان له تأثير مباشر على القرارات المتعلقة بنشر قوات حماس.
- شارك في القرارات العسكرية بينما كان يعمل أيضًا كرئيس للحكم المدني لحماس في قطاع غزة ويحمل حقيبة شؤون الأسرى.
- أسس مشتهى، إلى جانب يحيى السنوار، آلية الأمن العام لحماس.
- قضى مشتهى والسنوار عقوبة بالسجن معًا في سجن إسرائيلي.
- كان يُعتبر الشخصية الأرفع شأنًا في المكتب السياسي لحماس في قطاع غزة.
- خلال الحرب حافظ على السيطرة المدنية على نظام حماس، بينما انخرط في الوقت نفسه في نشاط ضد إسرائيل.