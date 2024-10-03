وتعرضت مناطق قريبة من تل أبيب إلى هجمات بطائرات مسيّرة، صباح الخميس، وسط محاولات أنظمة الدفاع الإسرائيلية لاعتراضها.

ونقلت تقارير صحفية إسرائيلية عن السكان قولهم إنهم سمعوا أصوات انفجارات في تل أبيب ومناطق قريبة منها، ناجمة عن محاولات اعتراض الهجوم المسيّر.

وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري لجماعة الحوثي اليمنية، الخميس، إن سلاح الجو المسير استهدف "هدفا حيويا" في يافا بتل أبيب، بعدد من الطائرات المسيرة.

وقال الحوثي إن "العملية تأتي ضمن المرحلة الخامسة في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس".

وشدد على أن العملية في يافا "حققت أهدافها بنجاح بوصول المسيرات دون أن يرصدها العدو أو يسقطها".

وأكد الحوثي على لسان المتحدث بأنه مستمر بالعمليات العسكرية حتى "وقف العدوان على غزة ولبنان".

ولم يصدر أي إعلان من الجيش الإسرائيلي بعد بشأن إطلاق صواريخ من اليمن اليوم الأربعاء.

وتطلق جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل دعما للفلسطينيين منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر 2023.