ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد نفذت المسيرات المجهولة ضربات جوية استهدفت أحد مستودعات الذخيرة بالقرب من مدينة جبلة، في ريف اللاذقية، بالقرب من قاعدة "حميميم" الجوية الروسية، مما أدى لتدميره وانفجارات ضخمة سمع دويها على بعد مسافات بعيدة.

وأشار المرصد، الذي رجح أن تكون الطائرات المسيرة "إسرائيلية"، إلى أن ذلك تزامن مع تصدي الدفاع الجوية للهجمات لأكثر من 40 دقيقة.

وقال المرصد السوري إن "الضربات أدت إلى دمار كبير في الموقع المستهدف في جبلة بريف اللاذقية وسط انفجارات عنيفة".

من جانبها قالت وكالة سبوتنيك الروسية، نقلا عن مراسلها إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية قبالة سواحل مدينة جبلة بريف اللاذقية.

ونقلت عن مراسلها قوله إن أحد الصواريخ سقط في أطراف المدينة، مما أدى إلى اندلاع حريق في الموقع، تزامناً مع سماع أصوات انفجارات قوية.

من جانبه، قال مصدر أمني لـ"سبوتنيك": "الدفاعات الجوية تعاملت لأكثر من نصف ساعة مع أهداف معادية يرجح أنها طائرات مسيرة حاولت تباعا استهداف بعض المواقع على أطراف مدينة جبلة السورية".

وسمعت أصوات انفجارات وتصدي الدفاعات الجوية للهجوم في اللاذقية وطرطوس على الساحل السوري.

ونقل موقع روسيا اليوم عن إذاعة "شام أف أم" السورية تأكيدها "سماع دوي انفجارات في سماء مدينتي اللاذقية وجبلة".