وأوضح المكتب في بيان: "جيش الاحتلال الإسرائيلي أباد 902 عائلة فلسطينية ومسحها من السجل المدني، بقتل كامل أفرادها خلال سنة من الإبادة الجماعية في قطاع غزة".

وأضاف: "أباد جيش الاحتلال الإسرائيلي 1364 أسرة فلسطينية، بقتل جميع أفرادها ما عدا فرد واحدا في الأسرة الواحدة، و3472 أسرة فلسطينية بقتل جميع أفرادها ما عدا فردين في الأسرة الواحدة".

ومع مرور عام على بدء الحرب، قتل أكثر من 41 ألف شخص في غزة وأصيب ما يقرب من 100 ألف أغلبهم من الأطفال والنساء، وفق مصادر طبية في القطاع.

وتعد هذه الحصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

وتواجه إسرائيل اتهامات بالإبادة الجماعية في قطاع غزة، بينما تقول إنها تحارب مسلحي حماس وتتهم الحركة باتخاذ المدنيين دروعا بشرية.

وفي أحدث هجمات، قتل 90 فلسطينيا وأصيب آخرون خلال 24 ساعة، في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، على مدار يوم الأربعاء.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن القصف الإسرائيلي استهدف منازل ومدرسة ومعهدا للأيتام في مدينة غزة شمالا، ومخيمي النصيرات والبريج وسط القطاع، وخان يونس إلى الجنوب.

وأوضحت الوكالة أن عددا من الأطفال والنساء من بين القتلى.