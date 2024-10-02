وفي زيارته الأولى إلى الدوحة، قال بزشكيان خلال مؤتمر صحافي مشترك مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني "إذا أرادت (إسرائيل) الردّ فسنرد بشكل أقسى، هذا ما تلتزم به الجمهورية الإسلامية".

وشنت إيران الثلاثاء هجوما صاروخيا على إسرائيل، قالت إنه انتقاما لاغتيال زعيم حركة حماس إسماعيل هنية في يوليو في طهران، والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الأسبوع الماضي بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، وهما حليفا طهران وينضويان في مايسمى بـ "محور المقاومة".

وقال بزشكيان في هذا الصدد إن إسرائيل "هي التي تجبرنا على الرد"، مؤكدا في الوقت نفسه أن بلاده "لا تتطلع" إلى الحرب.

وأضاف "نتطلع للسلام والهدوء. طلبوا منا التريث في الرد على اغتيال الشهيد هنية في طهران لإعطاء فرصة للمفاوضات"، لكن "إسرائيل دفعتنا للرد بعد استهداف ضيفنا وتصعيد الوضع في لبنان واستمرار الاعتداءات في غزة".

وتأتي زيارة بزشکیان إلی قطر تلبیة لدعوة من الأمير تميم بن حمد، وبهدف المشارکة في منتدی التعاون الآسيوي.