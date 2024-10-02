وقال نتنياهو في رسالة ووجهها إلى الشعب الإسرئيلي عبر منصة "إكس": "سيكون هذا العام عامًا من النصر الكامل. عام جديد سعيد لشعب إسرائيل".

وقد أرفق نتنياهو التغريدة بصورة له وهو يقف أم طائرة من مقاتلات "إف- 35"، وهو ما بدى وكأنه رسالة إلى إيران عن طبيعة الرد التي ينتظرها والذي قد يتم خلاله استخدام هذا النوع من المقاتلات.

وشنت إيران أكبر هجوم صاروخي لها على إسرائيل، مما أثار تهديدا من إسرائيل بما وصفته بأنه سيكون "رد مؤلم".

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن الثلاثاء، أنه سيختار وقتا مناسبا كي "نثبت قدراتنا الهجومية الدقيقة والمباغتة" بعد الهجوم الإيراني، وإن إسرائيل "أثبتت قدرتها على منع العدو من تحقيق أي شيء".

وأعلن التلفزيون الرسمي في إيران، صباح الأربعاء، أن طهران أطلقت 200 صاروخ، في هجومها على إسرائيل، الثلاثاء.

مقاتلات "إف 35"

في مايو 2018 أعلن الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل أصبحت أول دولة تستخدم مقاتلات اف-35 في قتال.

ووقعت إسرائيل في يونيو الماضي صفقة بثلاثة مليارات دولار مع الولايات المتحدة لشراء سرب ثالث قوامه 25 طائرة من مقاتلات "إف-35" المتطورة، على أن يبدأ تسليمها في العام 2028.

وفق وزارة الدفاع الإسرائيلية، ترفع الصفقة إلى 75 عدد مقاتلات "إف-35" في أسطولها.

وتمتلك المقاتلة "إف 35" التي تعتبر من مقاتلات الجيل الخامس المتطور قدرة فائقة على المناورة، كما يمكن تزويدها بأنواع عدة من الأسلحة، والصواريخ "جو- جو".

وتتوفر المقاتلة الأميركية على نظام ذكاء اصطناعي، يقوم بتحديد كل ما يحيط بالطائرة من أهداف، كذلك تتمتع بالقدرة على الاختفاء عن أجهزة الرادار والتشويش عليها، وتفادي المضادات الأرضية.

وتمتاز "إف 35" التي تبلغ سرعتها القصوى 1975 كم/الساعة، بقدرتها على الإقلاع والهبوط بشكل عمودي، حيث لا تحتاج إلى مدرج.