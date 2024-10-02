وذكرت شبكة أنباء الطلبة الإيرانية أن الرئيس مسعود بزشكيان وصل إلى قطر، يوم الأربعاء، في زيارة مقررة بعد يوم من إطلاق طهران صواريخ على إسرائيل.

ونقلت الوكالة، عن بزشکیان قبیل توجههه إلی قطر في مطار مهرآباد إن زيارة قطر تجري تلبیة لدعوة من الأمير تميم بن حمد، وبهدف المشارکة في منتدی التعاون الآسيوي.

وصرح أنه خلال هذه الزیارة سیجري مباحثات مع الحکومة القطریة حول العلاقات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وسيتم توقيع مذكرات تفاهم في هذا الشأن

وسیلقی الرئیس الإيراني في الیوم الثاني من هذه الزيارة کلمة في الدورة التاسعة عشرة لاجتماع منتدی حوار التعاون الآسیوي.

کما قد یجتمع مع عدد من القادة والمسؤولين للدول المشارکة في المنتدی.

ويعقد منتدى حوار التعاون الآسيوي يومي 2 و3 أكتوبر في الدوحة، ويتكون المنتدى المعروف باسم ACD، من 35 دولة آسيوية، ويعمل على تعزيز الحوار بين الآسيويين منذ أكثر من 20 عاماً بهدف تنفيذ مشاريع وبرامج التعاون المختلفة في المجالات الاقتصادية والثقافية.