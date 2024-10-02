وقال الجيش اللبناني في بيان "خرقت قوة تابعة للعدو الإسرائيلي الخط الأزرق لمسافة 400 متر تقريبا داخل الأراضي اللبنانية في منطقتي خربة يارون وبوابة العديسة ثم انسحبت بعد مدة قصيرة".

وكان حزب الله قال، في بيان في وقت سابق، إنه يخوض اشتباكات جديدة مع قوات إسرائيلية "متسللة" الى بلدة في جنوب لبنان.

وذكر الحزب في بيان "تخوض المقاومة الإسلامية اشتباكات مع جنود العدو المتسللة إلى بلدة مارون الراس"، في جنوب لبنان، مشيرا إلى "استمرار" الاشتباكات التي قال إنها أوقعت "إصابات" في صفوف القوات الإسرائيلية.

وفي تصريحات إعلامية، قال مدير العلاقات الإعلامية في حزب الله، بعد الاشتباكات مع القوات الاسرائيلية: "نحن في الجولة الاولى فقط".

وأضاف مدير العلاقات الإعلامية في حزب الله "لدينا ما يكفي من المقاتلين والأسلحة والذخيرة لدحر إسرائيل".

وفي وقت لاحق، قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد نحو 40 صاروخاً اجتازت الأراضي اللبنانية باتجاه الجليل الأعلى، تم اعتراض بعضها ورصد ارتطامها في المنطقة، بينما قالت إذعة الجيش الإسرائيلي، إنه منذ ساعات الصباح تم إطلاق أكثر من 110 صاروخ من لبنان.