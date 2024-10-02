وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الضحايا جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 362 على قطاع غزة، إن القوات الإسرائيلية ارتكبت 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة.

وأوضحت الوزراة أنه وصل للمستشفيات 51 قتيلا و165 جريحا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشارت إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات وأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية ذكرت، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن أكثر من 30 شخصا قتلوا بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة ومعهدا للأيتام في قطاع غزة.