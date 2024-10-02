وقال أدرعي في فيديو الأربعاء: "قوموا بإخلاء بيوتكم فورا. انتبهوا يحظر عليكم التوجه جنوبا".

وواصل: "أي توجه جنوبا قد يعرضكم للخطر. سنعلمكم بالوقت الآمن للعودة إلى بيوتكم".

وحدد أدرعي أسماء القرى المقصودة، والتي قاربت الـ15 قرية، بينها البياضة وبيوت السياد والراشيدية ومعشوق والبص.

وقال أدرعي إن الجيش الإسرائيلي "لا يريد المساس بسكان قرى جنوب لبنان".

وأضاف: "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته يعرض حياته للخطر".

وقال الجيش الإسرائيلي الأربعاء، إن حزب الله يستغل البيئة المدنية ويستخدم المدنيين دروعا بشرية لشن هجماته.

وطلب الجيش الإسرائيلي من سكان القرى عدم الانتقال بالمركبات من منطقة شمال نهر الليطاني إلى جنوبها.

ومنذ أيام، تنفّذ إسرائيل غارات جوية عنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية وجنوب لبنان وشرقه، التي تعتبر مناطق نفوذ لحزب الله، كان أعنفها الغارات التي شنتها يوم الجمعة الماضي وقتلت الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وقال الجيش الإسرائيلي اليوم إن وحدات مشاة ومدرعات نظامية تنضم إلى العملية البرية في لبنان.