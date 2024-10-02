ولم يصدر أي إعلان من الجيش الإسرائيلي بعد بشأن إطلاق صواريخ من اليمن اليوم الأربعاء.

وتطلق جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل دعما للفلسطينيين منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر 2023.

وقال سريع "استمرار الدعمِ الأميركي والبريطاني للعدو الإسرائيلي يضع المصالح الأميركية والبريطانية في المنطقة تحت دائرة النار"، بحسب ما ذكرت رويترز.

وأضاف أن الجماعة "لن تتردد بعون الله تعالى في توسيع عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي ومن يقف خلفه حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة وكذلك وقف العدوان على لبنان".