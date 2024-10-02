وجاء في بيان صادر عن الحزب "تصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية عند فجر يوم الأربعاء.. لِقوة من مشاة العدو الإسرائيلي حاولت التسلل إلى بلدة العديسة من جهة خلة المحافر واشتبكوا معها وأوقعوا بها خسائر وأجبروها على التراجع"، وفقا لفرانس برس.

وقال الحزب في بيان آخر إن مقاتليه استهدفوا صباحا "قوة مشاة كبيرة في مستعمرة مسكفعام بالأسلحة الصاروخية والمدفعية وحققوا فيها إصابة مباشرة ودقيقة".

وأشار الحزب كذلك إلى أن مقاتليه استهدفوا أيضا قوات إسرائيلية في 3 نقاط مختلفة عبر الحدود بالصواريخ والمدفعية.

ومنذ أيام، تنفّذ إسرائيل غارات جوية عنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية وجنوب لبنان وشرقه، التي تعتبر مناطق نفوذ لحزب الله، كان أعنفها الغارات التي شنتها يوم الجمعة الماضي وقتلت الأمين العام لـحزب الله حسن نصر الله.

وقال الجيش الإسرائيلي اليوم إن وحدات مشاة ومدرعات نظامية تنضم إلى العملية البرية في لبنان.

وأوضح أن الفرقة 36 وقوات إضافية تنضم إلى العملية البرية في لبنان.