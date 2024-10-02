وقالت إذاعة صوت فلسطين الرسمية صباح اليوم الأربعاء أن ما يزيد على 30 فلسطينيا قُتلوا في قصف جوي إسرائيلي لمدرسة ومعهد للأيتام يؤويان نازحين في غزة.

ووفقا للتقارير، فقد قتل هؤلاء في قصف إسرائيلي لمدرسة مسقط، في حي التفاح، ومعهد الأمل للأيتام، في حي الرمال، مشيرة إلى إصابة نحو 17 شخصا في القصف على المدرسة.

وأشارت التقارير إلى مقتل 10 أشخاص جراء قصف اسرائيلي على مدرسة السوارحة، التي تؤوي نازحين ومناطق اخرى غربي مخيم النصيرات وسط القطاع.

وشهدت محافظة جنوبي القطاع العدد الأكبر من الضحايا حيث قتل أكثر من 30 شخصاً في مدينة خان يونس وتم انتشال جثامينهم من أحياء معن وحي المنارة والسلام جنوب خان يونس بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي توغلت فيها الليلة الماضية بشكل مفاجئ ما اسفر عن دمار كبير في الأحياء السكنية وإصابات عديدة في صفوف السكان والنازحين.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأنه تم انتشال 12 ضحية من منزل عائلة أبوطه في حي المنارة جنوب مدينة خان يونس.