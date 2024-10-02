وقارنت وزارة الدفاع الأميركية بين الهجومين، إذ قالت إن إيران أطلقت على إسرائيل، الثلاثاء، ضعف ما أطلقته من صواريخ بالستية خلال هجومها الأول في أبريل الماضي.

ويبلغ عدد الصواريخ البالستية التي أطلقتها إيران على إسرائيل، الثلاثاء، نحو 180، وفق تقديرات.

وأوضح الناطق باسم الوزارة بات رايدر للصحفيين، أن الهجوم "كان أكبر بمرتين على صعيد عدد الصواريخ البالستية التي أطلقوها".

وأكد أنه "حسب المعلومات الأولية المتوفرة لدى الوزارة، اعترضت إسرائيل غالبية الصواريخ"، في الهجوم الثاني.

وأشار المسؤول العسكري البارز إلى أن سفنا أميركية أطلقت نحو 10 صواريخ اعتراضية لدعم إسرائيل في تصديها لقصف الثلاثاء، وأضاف أن "الأضرار كانت طفيفة على الأرض".

وفي 13 أبريل، أطلقت إيران حوالى 350 مسيّرة متفجرة وصواريخ، مع عدد أقل من الصواريخ البالستية، باتجاه إسرائيل، التي اعترضت غالبيتها بمساعدة دول أخرى من بينها الولايات المتحدة.

وكان هجوم طهران في أبريل ردا على ضربة على قنصلية إيران في دمشق، نُسبت إلى إسرائيل، وقتل خلالها عسكريون إيرانيون.