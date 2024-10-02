وأعلن الجيش الإسرائيلي في منشور على "تلغرام"، أنه يوجه ضربات لأهداف تابعة لحزب الله في العاصمة اللبنانية.

وقال شهود من "رويترز" إنهم سمعوا دوي انفجار في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقبيل الهجوم، طالب الجيش سكان بعض مناطق الضاحية الجنوبية لبيروت بالإخلاء والابتعاد عنها.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي في بيان: "إنذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدا المتواجدين في المبنى المحدد في الخارطة في حي شويفات العمروسية. ‏أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها الجيش على مدى الزمني القريب. ‏من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم إخلاء هذا".

وتأتي الغارات الإسرائيلية بعد هجوم صاروخي نفذته إيران على إسرائيل، الثلاثاء، ردا على مقتل قادة فصائل موالية لها في الشرق الأوسط، فضلا عن عسكريين إيرانيين، على يد إسرائيل.

وتشن إسرائيل منذ أيام هجمات عنيفة على مناطق متفرقة من لبنان، قائلة إنها تستهدف معاقل لحزب الله.

والجمعة أدت ضربة إسرائيلية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت، إلى مقتل زعيم حزب الله حسن نصر الله وقادة آخرين في الحزب.

وأدت الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى مقتل المئات، وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان إن 55 شخصا قتلوا وأصيب 156 في هجمات الثلاثاء فقط على أنحاء البلاد.