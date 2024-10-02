وأطلقت إيران وابل صواريخ على إسرائيل، الثلاثاء، ردا على مقتل عدد من قادة الجماعات المسلحة المتحالفة مع طهران.

وقال عراقجي في منشور على منصة "إكس"، إن التحرك الإيراني ضد إسرائيل جاء بعدما مارست طهران قدرا هائلا من ضبط النفس، لإفساح المجال أمام وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف عراقجي: "تحركنا انتهى ما لم يقرر الكيان الإسرائيلي استدعاء المزيد من الانتقام، وفي ذلك السيناريو سيكون ردنا أشد وأقوى".

وطالبت وزارة الخارجية الإيرانية في وقت سابق مجلس الأمن الدولي باتخاذ "إجراءات بناءة" لمنع تهديد السلم والأمن الإقليميين.