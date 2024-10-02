وعبر الرئيس الأميركي جو بايدن عن دعم بلاده القوي لإسرائيل، ووصف الهجوم الإيراني بأنه لم يكن فعالا.

وقال بايدن إن نقاشا يجري حول كيفية رد إسرائيل، مؤكدا أنه سيجري اتصالا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفي وقت لاحق، قال بايدن للصحفيين: "الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بشكل كامل كامل كامل"، وأضاف أنه يتعين انتظار كيف سترد إسرائيل.

واعتبرت كامالا هاريس نائبة الرئيس المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة، أن إيران قوة "خطيرة ومزعزعة للاستقرار" في الشرق الأوسط، وأن واشنطن ملتزمة بأمن إسرائيل.

وأضافت في تصريحات: "أدرك بوضوح أن إيران قوة مزعزعة للاستقرار وخطيرة في الشرق الأوسط. وسأعمل دائما على ضمان قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها ضد إيران والميليشيات الإرهابية المدعومة منها".

كما أصدر الرئيس السابق دونالد ترامب بيانا بعد إطلاق إيران للصواريخ، من دون أن يتطرق بشكل مباشر للهجوم.

وقال ترامب في البيان: "تصدر إيران الإرهاب لجميع أنحاء العالم، وقد بدأ هذا الأمر في التكشف".

ويخوض ترامب، المرشح الجمهوري، انتخابات الرئاسة المقررة في الخامس من نوفمبر، في مواجهة هاريس.