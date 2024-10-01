وقال محافظ أريحا حسين حمايل لوكالة فرانس برس: "قُتل عامل فلسطيني في أريحا عندما سقطت شظايا صاروخ من السماء وأصابته".

وذكر مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، خلال مؤتمر صحفي، أن الإدارة تتابع التقارير عن مقتل مدني فلسطيني في الضفة الغربية.

ونفذت إيران، مساء الثلاثاء، هجوما صاروخيا كبيرا على إسرائيل، وقالت إنه جاء "ردا على مقتل هنية ونصر الله ونيلفوروشان".

من جهته، ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أن "إطلاق إيران الصواريخ على إسرائيل عمل خطير ستكون له تبعاته".

ووصف الوضع الحالي بالقول: "نحن في حرب متعددة الجبهات منذ وقت طويل وهذه ليست المرة الأولى التي يكون فيها إطلاق نار من إيران، لكن هذه المرة كان الهجوم واسعا، وفي مقابل ذلك كانت هناك القليل من الإصابات بسبب منظومات الدفاع الجوي ومساهمة شركائنا في الدفاع عن إسرائيل.