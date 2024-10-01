وقال المسؤول إن طهران أبلغت موسكو عن حجم ضرباتها، مضيفا أنه "تم إبلاغ الجانبين الأميركي والإسرائيلي عبر وسطاء دوليين".

كما ذكر مسؤول إيراني كبير لرويترز: "طهران أبلغت روسيا مسبقا قبل شن هجمات صاروخية على إسرائيل".

وتابع: "أميركا تلقت إخطارا من إيران عبر قنوات دبلوماسية قبل وقت قصير من الهجمات".

وأطلقت إيران، مساء الثلاثاء، وابلا من الصواريخ الباليستية تجاه إسرائيل في قصف صاروخي ضخم.

وقال الحرس الثوري في بيان، إنه أطلق عشرات الصواريخ على إسرائيل وسيستهدفها مجددا إذا ردت على أي هجوم".

وأضاف أن "إطلاق الصواريخ جاء ردا على مقتل هنية ونصر الله ونيلفوروشان".

وتابع أن "العملية الهجومية ضد إسرائيل مستمرة بدعم من الجيش ووزارة الدفاع".