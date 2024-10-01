وأضاف هاغاري، في مؤتمر صحفي عقب الهجوم الإيراني، أن الجيش الإسرائيلي "سيرد على هذا الاستهداف في المكان والزمان الذي يقرره".

وأوضح أن الجيش سيقوم "بعملية تقدير للأوضاع وستجتمع رئاسة الأركان مع قيادة الجيش فضلا عن الشركاء الأميركيين".

وذكر: "لم ترد تقارير عن إصابات جراء الهجوم الصاروخي الإيراني".

وتابع أن إسرائيل "لا ترى تهديدات أخرى في الوقت الحاضر من الجو ولذلك تم إصدار أوامر للناس بالخروج من الملاجئ".

وفيما يتعلق بالتعامل مع إيران، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "لدينا مخططات قوية في الدفاع والهجوم وجلسة التقدير ستحدد طبيعة الرد في الوقت والزمان المناسبين".

ووصف الوضع الحالي بالقول: "نحن في حرب متعددة الجبهات منذ وقت طويل وهذه ليست المرة الأولى التي يكون فيها إطلاق نار من إيران، لكن هذه المرة كان الهجوم واسعا، وفي مقابل ذلك كانت هناك القليل من الإصابات بسبب منظومات الدفاع الجوي ومساهمة شركائنا في الدفاع عن إسرائيل.