وأعلن الجيش الإسرائيلي إغلاق المجال الجوي للبلاد بعد الهجوم الإيراني. كما أعلن وزير النقل في العراق رزاق محيبس السعداوي إغلاق الأجواء العراقية.

وأعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن إغلاق أجواء المملكة بشكل مؤقت أمام حركة جميع الطائرات الآتية والمغادرة والعابرة للمملكة.

من جهته، أعلن وزير النقل اللبناني إغلاق المجال الجوي مؤقتا أمام حركة الطيران لساعتين.

وأعلنت هذه الدول في وقت لاحق إعادة فتح أجوائها.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن في بيان، أنه أطلق عشرات الصواريخ على إسرائيل وسيستهدفها مجددا إذا ردت على أي هجوم".

وأضاف أن "إطلاق الصواريخ جاء ردا على مقتل هنية ونصر الله ونيلفوروشان".

وتابع أن "العملية الهجومية ضد إسرائيل مستمرة بدعم من الجيش ووزارة الدفاع".