أصدر الحرس الثوري الإيراني، مساء الثلاثاء، بيانا بشأن إطلاق وابل من الصواريخ على إسرائيل.
وقال الحرس الثوري في بيان، إنه أطلق عشرات الصواريخ على إسرائيل وسيستهدفها مجددا إذا ردت على أي هجوم".
وأضاف أن "إطلاق الصواريخ جاء ردا على مقتل هنية ونصر الله ونيلفوروشان".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، أن إيران أطلقت عشرات الصواريخ تجاه إسرائيل.
وسادت حالة من الاستنفار الأمني في إسرائيل مع بدء إطلاق الصواريخ. ودوت صفارات الإنذار في جميع أنحاء البلاد.
ونقلت هيئة البث عن مصدر إسرائيلي قوله إن إسرائيل سترد على الهجوم الإيراني.