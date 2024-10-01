ونشرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية مقاطع فيديو تظهر معركة بين الدفاعات الجوية الإسرائيلية والصواريخ القادمة من إيران.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، أن إيران أطلقت عشرات الصواريخ تجاه إسرائيل.

وتسود حالة من الاستنفار الأمني في إسرائيل مع بدء إطلاق الصواريخ. ودوت صفارات الإنذار في جميع أنحاء البلاد.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "قبل وقت قصير، تم إطلاق صواريخ من إيران على أراضي دولة إسرائيل".

وأضاف: "يطلب منكم توخي الحذر والتصرف وفقا لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية تماما".

وذكر الحرس الثوري الإيراني أنه أطلق عشرات الصواريخ على إسرائيل وسيستهدفها مجددا إذا ردت على أي هجوم.

ونقلت هيئة البث عن مصدر إسرائيلي قوله إن إسرائيل سترد على الهجوم الإيراني.