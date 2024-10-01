وذكرت الشرطة الإسرائيلية، الثلاثاء، إن واقعة إطلاق النار يشتبه بأنها "إرهابية" وقد حدثت في تل أبيب على الحدود مع يافا.

وقال المتحدث باسم نجمة داوود الحمراء: "في الساعة 19:01، وردت بلاغات إلى مركز الطوارئ 101 التابع لنجمة داوود الحمراء في منطقة دان عن عدد من ضحايا إطلاق النار في شارع القدس في يافا".

وأضاف: "يقدم المسعفون ومساعدو نجمة داوود الحمراء العلاج الطبي لعدد من الضحايا في ظروف مختلفة بما في ذلك الضحايا فاقدي الوعي".

وفي وقت سابق كانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد أعلنت، الثلاثاء، إصابة 10 أشخاص إثر الحادث.

وقال مراسل "سكاي نيوز عربية" إن العملية نفذها "مهاجمان فلسطينيان".