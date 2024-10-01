وأضاف نتنياهو: "نحن في خضم حملة ضد محور الشر الإيراني، قلت إن هذه أيام الإنجازات العظيمة والتحديات الكبيرة، إنجازات عظيمة لأننا أحبطنا نصر الله وقيادته العليا ومشروع حزب الله لاحتلال الجليل".

وتوجه نتنياهو للإسرائيليين بالقول، ما أطلبه منك هو شيئين الأول هو الالتزام الصارم بتوجيهات قيادة الخطوط الأمامية، فهذا ينقذ الأرواح، والثاني أن نقف معا صامدين في أيام الاختبار المقبلة. معًا سنقف، معًا سنقاتل، ومعا سننتصر".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول كبير في البيت الأبيض قوله، الثلاثاء، إن هناك مؤشرات على أن إيران تستعد لشن هجوم صاروخي باليستي ضد إسرائيل قريبا.

وأضاف المسؤول أن "أي هجوم عسكري مباشر من إيران على إسرائيل ستكون له عواقب وخيمة على طهران".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، فجر الثلاثاء، بدء عملية عسكرية برية في لبنان.

وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان بأنه "بدأ مداهمات محدودة ومستهدفة لأهداف لحزب الله في منطقة الحدود في جنوب لبنان".

وأضاف أن "هذه الأهداف تقع في قرى قريبة من الحدود وتشكل تهديدا مباشرا للتجمعات السكانية في شمال إسرائيل".