وأضاف المسؤول لموقع "أكسيوس" الأميركي: "إسرائيل تعتقد أن الهجوم سينفذ في الساعات القليلة المقبلة".

كما نقل "أكسيوس" عن مصدر غربي: "يتوقع أن تهاجم إيران إسرائيل بصواريخ باليستية تصل أهدافها بغضون 12 دقيقة".

ولفت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد مشاورات أمنية بشأن هذه القضية.

وقالت صحيفة "إسرئيل هيوم" إن وزير الدفاع يوآف غالانت يجري أيضا تقييما للوضع مع رئيس الأركان اللواء وكبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية لـ"سكاي نيوز عربية": "طهران أبلغت جهات دولية بحجم وتوقيت هجومها المرتقب على إسرائيل".

من جهتها، كشفت هيئة البث عن مصدر إسرائيلي: "الاستعدادات جارية لهجوم إيراني واسع النطاق على منشآت أمنية في إسرائيل وقد يلحق الضرر أيضا بأهداف مدنية".

وذكر مسؤول أميركي لـ"فوكس نيوز" أن "إيران بدأت في تحريك منصات إطلاق الصواريخ لاستهداف إسرائيل".

كما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول كبير في البيت الأبيض قوله، الثلاثاء، إن هناك مؤشرات على أن إيران تستعد لشن هجوم صاروخي باليستي ضد إسرائيل قريبا.

وأضاف المسؤول أن "أي هجوم عسكري مباشر من إيران على إسرائيل ستكون له عواقب وخيمة على طهران".

ولفت إلى أن واشنطن تدعم بشكل نشط الاستعدادات للدفاع عن إسرائيل ضد هذا الهجوم.

وقال مسؤول أميركي ثان إن الضربة الإيرانية قد تكون كبيرة أو من المحتمل أن تكون أكبر من الضربة التي شنتها طهران بصواريخ وطائرات مسيرة في أبريل.

وعلق متحدث باسم الجيش الإسرائيلي على هذه التقارير بالقول: "الهجوم الإيراني الصاروخي قد يكون واسعا جدا".

وتابع: "لم نرصد بعد أي تهديد جوي من إيران"، مضيفا "القيادة المركزية الأميركية متأهبة لأي تهديد إيراني وأنظمة الدفاع الجوي لدينا جاهزة تماما".

وأكد: "أي هجوم إيراني على إسرائيل ستكون له عواقب".

وفي أبريل، شنّت إيران هجوما صاروخيا غير مسبوق على إسرائيل ردا على استهداف قنصليتها في دمشق، غير أنه تم اعتراض غالبية هذه الصواريخ.