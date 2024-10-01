وقال الجيش في بيان "سيتيح ذلك مواصلة النشاط العملياتي ضد منظمة حزب الله الإرهابية وتحقيق الأهداف العملياتية، بما فيها العودة الآمنة لسكان شمال إسرائيل إلى منازلهم".

ولم يقدم البيان تفاصيل بشأن استدعاء الألوية الجديدة.

وفي 25 سبتمبر، استدعى الجيش لواءين احتياطيتين لإرسالهما إلى حدوده الشمالية.

ويضم لواء مشاة إسرائيلي عادة من 1000 إلى 2000 جندي، في حين يضم لواء الدبابات المدرعة حوالى 100 دبابة.

وفي وقت سابق، كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، "معنى عودة سكان الشمال" إلى منازلهم آمنين، وهي العبارة التي يرددها المسؤولون الإسرائيليون كثيرا منذ بدء التصعيد مع حزب الله.

وتلقى غالانت قبل أيام تقريرا من قائد القيادة الشمالية، اللواء أوري غوردين، حول أنشطة الجيش الإسرائيلي لتحديد وتدمير البنية التحتية لحزب الله في جنوب لبنان.