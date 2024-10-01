وأضاف المسؤول أن "أي هجوم عسكري مباشر من إيران على إسرائيل ستكون له عواقب وخيمة على طهران".

ولفت إلى أن واشنطن تدعم بشكل نشط الاستعدادات للدفاع عن إسرائيل ضد هذا الهجوم.

كما كشف مراسل موقع "أكسيوس" أن "واشنطن لديها مؤشرات على أن إيران تحضر لهجوم صاروخي باليستي وشيك ضد إسرائيل".

وعلق متحدث باسم الجيش الإسرائيلي على هذه التقارير بالقول: "لم نرصد بعد أي تهديد جوي من إيران"، مضيفا "القيادة المركزية الأميركية متأهبة لأي تهديد إيراني وأنظمة الدفاع الجوي لدينا جاهزة تماما".

وأكد: "أي هجوم إيراني على إسرائيل ستكون له عواقب".

وتحدث وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الثلاثاء مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت لمناقشة التطورات الأمنية والعمليات الإسرائيلية في لبنان.

وقال بيان صادر عن "البنتاغون" إن أوستن أوضح لغالانت أن الولايات المتحدة "تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، فجر الثلاثاء، بدء عملية عسكرية برية في لبنان.

وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان بأنه "بدأ مداهمات محدودة ومستهدفة لأهداف لحزب الله في منطقة الحدود في جنوب لبنان".

وأضاف أن "هذه الأهداف تقع في قرى قريبة من الحدود وتشكل تهديدا مباشرا للتجمعات السكانية في شمال إسرائيل".

وتابع البيان: "سلاح الجو والمدفعية يدعمان القوات البرية بضربات دقيقة على أهداف عسكرية في المنطقة".

وشدد البيان على أن عملية (السهام الشمالية) ستستمر وفقا لتقييم الوضع وبالتوازي مع القتال في غزة وفي ساحات أخرى.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن "العمليات تمت الموافقة عليها وتنفيذها وفق قرار القيادة السياسية".