وأضاف هاغاري في مؤتمر صحفي أن "هدف الجيش الإسرائيلي هو تغيير الواقع الأمني على الحدود الشمالية".

كما لفت إلى تغيير التعليمات المتعلقة بالجبهة الداخلية، مشيرا إلى أنه لا تزال هناك إمكانية لإطلاق مزيد من الصواريخ على وسط إسرائيل.

وأوضح أن "الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات مركزة ومحدودة ضد أهداف لحزب الله في المناطق القريبة من الحدود".

وأردف هاغاري: "حزب الله أنشأ خلال عشرات السنوات بنية تحتية في القرى الجنوبية، وبنى أنفاقا تحت البيوت في القرى ووضع فيها أسلحة ووسائل قتالية بهدف الوصول إلى إسرائيل في خطة لاحتلال الجليل كما فعلت حماس في السابع من أكتوبر".

وأكد أن "الجيش الإسرائيلي نفذ بناء على معلومات استخباراتية عشرات العمليات البرية في لبنان بهدف تحييد وإبادة هذه البنى التحتية".

وبين أن "أفرادا من الجيش الإسرائيلي دخلوا عشرات المرات للحدود اللبنانية وجمعوا معلومات استخباراتية، ودمروا وسائل قتالية وبنية تحتية لحزب لله، والتي كانت تحتوي على أسلحة متقدمة من صنع إيراني".

وأوضح أنه خلال هذه العمليات "تم تدمير أكثر من 700 هدف لحزب الله بما فيها أنفاق ومخازن أسلحة في عمليات برية هدفها تحييد منشآت الحزب".

وتابع أن "كل المنظومة التي بناها حزب الله لسنوات تم ضربها من الجو والبحر"، متهما "حزب الله بتعريض لبنان والمنطقة لتصعيد خطير وخرق القرار رقم 1701".

وفيما يتعلق بحركة حماس، قال هاغاري: "نعمل على تفكيك حركة حماس وبذل الجهود لإعادة المخطوفين كهدف مركزي ومهمة مستعجلة إلى جانب العمل على الحدود الشمالية".

وشدد على أنه "في حال تعرض إسرائيل لهجوم من إيران أو العراق أو اليمن أو سوريا فسيتم التعامل مع الصواريخ كما جرى سابقا".