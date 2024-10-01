وقال المصدر إنه "طوال فترة الحرب عملت القوات الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية ودمرت عددا كبيرا من الأنفاق الهجومية في الأراضي اللبنانية، والتي خطط من خلالها حزب الله لاختراق أراضي إسرائيل وحتى غزو الجليل".

وأشار إلى أن "جزءا من عملية تدمير هذه الأنفاق تم تنفيذه على الأرض وجزءا آخر من الجو".

وبشأن العملية العسكرية البرية في جنوب لبنان، أبرزت القناة 14 الإسرائيلية أن "قوات الفرقة 98، التي بدأت مناورة برية في أراضي جنوب لبنان، تعمل في عدة مناطق في نفس الوقت، بهدف العمل ضد البنى التحتية الهجومية تحت الأرض المحفورة بالقرب من الحدود التي خطط حزب الله منها لشن هجمات على البلدات الشمالية".

وتابعت: "يبدو من التفاصيل الأولى التي تم الكشف عنها أن المقاتلين دخلوا سرا إلى منطقة جبلية ومتشابكة وإلى أهداف مختارة في القرى بتوجيهات استخباراتية. وتنفذ العملية في عدد من معاقل حزب الله، وفي منطقة مليئة بالتحديات".

وأضافت: "اعتبارا من 7 أكتوبر، تمت مهاجمة أكثر من 650 هدفا من الجو في المنطقة التي تناور فيها القوات، وبدأت العملية البرية الليلة الماضية بطائرات هجومية منسقة للقوات. كما أن العملية يرافقها دائما دعم جوي وقذائف كبيرة من النيران".

هذا وقال مسؤولون إسرائيليون لموقع "أكسيوس" إنهم أوضحوا للبيت الأبيض والبنتاغون أنهم لا يخططون لـ"غزو كبير" في لبنان.

وذكر مصدر للموقع الأميركي أن "البيت الأبيض أبلغ الإسرائيليين أنه قلق من أن ما يبدأ كعملية محدودة زمنيا وجغرافيا سينزلق في النهاية إلى شيء أكبر وأطول أمدا".