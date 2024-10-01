وذكر الجيش في بيان له أنه "في الساعات القليلة الماضية هاجمت طائرات مقاتلة من سلاح الجو، بتوجيه من القيادة الشمالية، منصات إطلاق موجهة إلى إسرائيل، ومباني تم تخزين الأسلحة فيها وبنى تحتية عسكرية أخرى تابعة لحزب الله".

وأضاف البيان: "رصدنا خلال الساعة الماضية نحو 15 صاروخا اجتازت الأراضي اللبنانية وسقطت في مناطق مفتوحة في منطقة الجليل الأعلى".

وأكد الجيش أنه يواصل مهاجمة البنية التحتية لحزب الله في لبنان ويعمل على تدميرها وإلحاق الضرر بالقدرات العسكرية والبنية التحتية للحزب.

كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الثلاثاء، اعتراضه عددا من الصواريخ أطلقت من لبنان باتجاه تل أبيب ووسط إسرائيل.