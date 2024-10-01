وكان في مقدمة مستقبلي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، لدى وصوله مطار الدوحة الدولي، الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب أمير دولة قطر.

ورحب نائب أمير دولة قطر، بولي عهد أبوظبي والوفد المرافق، وتبادلا، خلال استراحة قصيرة في مطار الدوحة، الأحاديث الودية بشأن العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات ودولة قطر، وسُبل تعزيزها في مختلف المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين.

بعدها توجه الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان يرافقه نائب أمير دولة قطر، إلى منصة الشرف في الديوان الأميري حيث جرت مراسم استقبال رسمية لولي عهد أبوظبي، عُزف فيها السلامان الوطنيان لدولة الإمارات ودولة قطر.

ويرافق ولي عهد أبوظبي وفد يضم كلا من الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ومحمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، وخليفة شاهين المرر، وزير دولة، وخلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومحمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ومنصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي، وسيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والشيخ زايد بن خليفة بن سلطان آل نهيان، سفير الدولة لدى قطر، وعدد من كبار المسؤولين.