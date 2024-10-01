وقالت القوة في بيان: "أي عبور إلى لبنان يعد انتهاكا لسيادة لبنان وسلامة أراضيه، وانتهاكا للقرار 1701".

وحضّت الأطراف كلها على "التراجع عن مثل هذه الأفعال التصعيدية التي لن تؤدي إلا إلى المزيد من العنف وسفك الدماء"، محذرة من أن "ثمن الاستمرار في المسار الحالي باهظ للغاية".

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي أبلغها بنيته تنفيذ توغلات برية محدودة في لبنان.

وتابعت أن "قوات حفظ السلام التابعة لها ظلت في مواقعها على الرغم من التطورات في لبنان".

وأنهى قرار مجلس الأمن 1701 الحرب التي استمرت شهرا في عام 2006 بين حزب الله وإسرائيل ودعا إلى انسحاب إسرائيلي كامل من جنوب لبنان وأن يكون الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة القوة المسلحة الوحيدة جنوبي نهر الليطاني.